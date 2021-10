DVV: Drei neue Beachvolleyball-Bundestrainer für Olympia-Zyklus

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat sich für den kommenden Olympia-Zyklus im Trainerbereich neu aufgestellt. Thomas Kaczmarek und Kai Liukkonen als Männer-Bundestrainer sowie Martin Engvik als Frauen-Bundestrainer ergänzen ab November am Stützpunkt in Hamburg das bestehende Team aus Alexander Prietzel, Helke Claasen und Head of Beach-Volleyball Jürgen Wagner.