Hambüchen bis 2024 Olympia-Experte bei Eurosport

Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen bleibt bis zu den Spielen 2024 in Paris Olympia-Experte bei Eurosport. In Tokio hatte der 34-Jährige zuletzt für das Medienunternehmen bereits die Sendung „Big in Japan“ als Co-Gastgeber moderiert. Auch bei den anstehenden Winterspielen in Peking soll Hambüchen eine Moderationsrolle übernehmen. Zudem stößt die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Anni Friesinger-Postma in China als Expertin dazu.