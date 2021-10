IOC will seine Treibhausemissionen bis 2030 um 50 Prozent senken

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will seine direkten und indirekten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent senken. Dies kündigte IOC-Präsident Thomas Bach bei der Generalversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) in Griechenland an. In einer früheren Verpflichtung hatte das IOC eine 45-prozentige Reduzierung in diesem Zeitraum angepeilt.