Kunstturnen: Olympia-Zweiter Dauser plant bis Paris 2024

Auf eine Teilnahme an den am Montag im japanischen Kitakyushu beginnenden Weltmeisterschaften hat der 28-Jährige aus Unterhaching verzichtet. Sein nächstes Highlight sind die Heim-Europameisterschaften im August 2022 in München, die zentraler Bestandteil der zweiten Auflage der European Championships sind: "Darauf freue ich mich und da will ich topfit sein."