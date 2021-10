Ski-Alpin: Mikaela Shiffrin will in Peking in jeder Disziplin starten

Die US-amerikanische Star-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin will bei den Olympischen Spielen in Peking in jeder Disziplin an den Start gehen. „Ich träume davon, jedes Rennen in China zu fahren“, sagte Shiffrin vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden in einer digitalen Medienrunde.