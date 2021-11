Corona-Maßnahmen: DOSB fordert "Bewegungsgarantie"

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) fordert im Hinblick auf die zu erwartenden Maßnahmen durch die dramatisch steigenden Corona-Infektionen von der Politik eine "Bewegungsgarantie". Der Sport könne "gerade jetzt zur Gesunderhaltung der Bevölkerung beitragen", hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag. Am Donnerstag trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder, um über Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu beraten.