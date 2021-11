DOSB und DBS präsentieren Outfits für Peking 2022

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Behindertensportverband (DBS) haben die Outfits für die Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar 2022) und die Winter-Paralympics (4. bis 13. März 2022) in Peking vorgestellt. Hochdekorierte Spitzenathleten um Goldmedaillengewinner Eric Frenzel (Nordische Kombination) und Paralympics-Sieger Martin Fleig (Ski nordisch) präsentierten in Düsseldorf die in den deutschen Nationalfarben gehaltene Kleidung.