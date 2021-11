Eishockeyfrauen gehen mit drei Olympionikinnen in die Peking-Quali

Nur die Siegerinnen lösen das Peking-Ticket, Gegner sind am 11. November (17.15 Uhr) Österreich, am 13. November (12.00 Uhr) Italien und am 14. November (12.00 Uhr/alle MagentaSport) Dänemark. Den Kern des Teams bildet die Mannschaft, die Ende August in Calgary bei der WM den achten Platz erreichte. - Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die Olympia-Qualifikation: