Ovtcharov: Bolls Olympia-Start 2028 "nicht ausgeschlossen"

"Wir machen schon länger eigentlich Witze, dass er 2028 in Los Angeles immer noch spielt. Aber WM-Bronze mit 40 ist eine Wahnsinnsleistung, und auch wenn bisher schon Paris 2024 nicht zur Debatte gestanden hatte, bin ich jetzt davon überzeugt, dass er bei Olympia in Paris am Start sein wird und auch Los Angeles 2028 nicht ausgeschlossen ist", sagte Ovtcharov den Medien des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) nach Bolls Halbfinalniederlage in den USA.