Bob-Pilotin Nolte erstmals geschlagen: Rang zwei in Altenberg

Nach ihren beiden Siegen in Innsbruck zum Saisonauftakt und Rang zwei in Altenberg führt sie die Gesamtwertung nun recht deutlich an. Auch in der neuen Monobob-Disziplin ist Nolte stärkste Deutsche, fuhr in diesem Winter in allen drei Rennens aufs Podest. Im Einzelschlitten werden in Peking erstmals Olympia-Medaillen vergeben.