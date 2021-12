Diplomatischer Olympia-Boykott der USA: Für Human Rights Watch "Schritt in die richtige Richtung"

Die US-amerikanische Regierung um Präsident Joe Biden wird den Olympischen und Paralympischen Winterspielen fernbleiben, wie das Weiße Haus am Montag verkündete. Damit will sie gegen die Menschenrechtsverletzungen in China, die Unterdrückung der uigurischen Muslime in Xinjiang und die Repressionen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong protestieren. US-Sportler dürfen aber an den Wettkämpfen teilnehmen.