Geiger gegen Olympia-Boykott: "Ist mir zu einfach"

Es gebe "ohne Zweifel Dinge und Entwicklungen in China, die fragwürdig sind", führte der 28-Jährige aus: "Aber der Protest dagegen ist bei Olympia fehl am Platz. Die politischen Fragen hätte man bei der Vergabe nach China bereits stellen sollen. In meiner Auffassung des olympischen Geistes hat die Politik nichts drin verloren."