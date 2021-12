Kombiniererinnen drängen auf Olympia-Aufnahme: "Unbedingt notwendig"

Im vergangenen Winter hatte es zudem erstmals einen Weltcup für Frauen gegeben, der Wettbewerb in Ramsau blieb wegen Corona aber der einzige der gesamten Saison. Für den am Freitag in Lillehammer beginnenden Winter ist das Programm mit zehn Wettkämpfen an sechs Weltcup-Orten, darunter der erste Mixed-Team-Wettkampf als Probe für die WM in Planica 2023, deutlich umfangreicher.