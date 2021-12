Weikert zu Olympia-Boykott: "Frau Baerbock soll die Kirche im Dorf lassen"

Der DOSB werde sich, so Weikert, bei den Winterspielen (4. bis 20. Februar) "im Rahmen unserer Möglichkeiten entsprechend positionieren". Auf der Pressekonferenz nach der Mitgliederversammlung in Weimar am Samstag kritisierte der frühere Tischtennis-Weltverbandschef selbst die Menschenrechtslage in China deutlich. "Seit 2008 (Sommerspiele in Peking/d. Red.) haben viele gedacht, dass sich durch Olympia was an der Menschenrechtslage verbessert. Und Fakt ist: Es hat sich nichts verbessert. Wahrscheinlich ist es schlechter geworden, was sehr bedauerlich ist", so Weikert.