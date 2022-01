ARD-Reporter Lufen in Peking-Quarantäne: "Ein mulmiges Gefühl"

ARD-Reporter Claus Lufen ist eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking vor Ort positiv auf Corona getestet und in ein Quarantäne-Hotel gebracht worden. „Ich habe alles getan, was möglich ist und gefordert wird. Trotzdem war der Test nach meiner Ankunft positiv“, sagte Lufen der Sportschau in einem Video-Interview.