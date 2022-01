Clenbuterol: NADA warnt vor Verzehr von Fleisch bei Olympia in China

Weniger als vier Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) noch einmal auf die Gefahr unbeabsichtigten Dopings durch den Verzehr von Fleisch in China aufmerksam gemacht. Dieses könne mit der anabolen Substanz Clenbuterol, welche unter anderem in der Kälber- und Schweinemast eingesetzt wird, kontaminiert sein.