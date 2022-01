Ming würde Peking-Kritiker Kanter gern nach China einladen

Kanter, bei den Boston Celtics Teamkollege von Dennis Schröder, ist für seine scharfe Kritik an der chinesischen Staatsführung und der Menschenrechtslage im Land bekannt - den Präsidenten Xi Jinping bezeichnete er im November als "brutalen Diktator". China lud bereits in der Vergangenheit ausländische Journalisten und Diplomaten ein, um unter anderem den Vorwürfen des Völkermords an den Uiguren entgegenzuwirken.