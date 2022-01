Mit Protagonist Neureuther: ARD zeigt Dokus vor Olympia in Peking

"Spiel mit dem Feuer" läuft am Montag um 20.15 Uhr und ist bereits ab 28. Januar in der ARD-Mediathek zu sehen. Neureuther begibt sich darin auf die Suche nach dem Olympischen Geist und fordert eine Reform der Spiele. Er diskutiert mit IOC-Funktionären, befragt kritische Köpfe und begegnet Vertreterinnen der uigurischen Minderheit, die von Menschenrechtsverletzungen und der dramatischen Situation in den chinesischen "Umerziehungslagern" berichten.