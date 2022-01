Biathlon: Johannes Kühn reist nach Corona mit "null" Erwartungen nach Peking

Deutlich ambitionierter als Kühn kann Benedikt Doll nach seinem jüngsten Sieg im Massenstart von Antholz nach Peking reisen. Er werde nach seinem Triumph "ein wenig entspannter rüberreisen", sagte der Schwarzwälder: "In den Einzel-Rennen habe ich schon Lust, um das Podest zu kämpfen. Aber es ist kein Geschenk, da drüben fängt alles bei Null an." Es gehe erst um die Teil-Elemente Schießen und Laufen, "bevor man an die Medaillen denkt."