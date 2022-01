Olympia 2022 in Peking: Zeitplan und Wettkampftermine im Überblick

Das Spektakel beginnt offiziell am 4. Februar im National Stadium in Peking mit der Eröffnungszeremonie und endet am 20. Februar mit der Abschlussfeier. Bis dahin finden jeden Tag Medaillenentscheidungen statt, die vor Ort allerdings nur von einem ausgewählten chinesischen Publikum live bestaunt werden können. (Daten: Alle Ergebnisse zu Olympia 2022)