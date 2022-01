Olympia: Chinas Eishockey-Team mit 16 Nordamerikanern

Der Olympiakader setzt sich komplett aus dem Kunlun-Team zusammen, das am Spielbetrieb der russischen KHL teilnimmt - wegen Corona zuletzt mit Heimspielen in Moskau und nicht in China. In Denis Ossipow steht zudem ein gebürtiger Russe im Aufgebot. Von der letzten WM 2019 in der viertklassigen Division IIA sind nur sechs Spieler übrig geblieben.