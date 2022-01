Olympia in Peking: Markus Wasmeier reagiert auf Wolfgang Maier

Zudem sprach der zweimalige Olympiasieger über die grundsätzliche Möglichkeit, Tests zu manipulieren: „Machbar ist es. Dieser Schuss vom Maier geht aber in meinen Augen eher in Richtung IOC. Das ist der Hauptschuss. Das IOC muss eine Regel aufbauen oder konform sein mit den Regeln des ausrichtenden Landes. Aber wir vermuten alle, dass das IOC das macht, was das Land ihm vorgibt.“ (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1-Ticker)