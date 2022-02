Althaus schießt gegen Weltverband: „Haben das Damen-Skispringen zerstört“

Die Skisprung-Olympiazweite Katharina Althaus hat nach der skandalösen Disqualifikations-Flut im Mixed-Wettbewerb von Peking schwere Vorwürfe in Richtung des Weltverbandes FIS erhoben. „Wir haben uns so darüber gefreut, dass wir einen zweiten Wettkampf hier bei Olympia haben. Die FIS hat das mit dieser Aktion zerstört. Ich finde, die haben das Damen-Skispringen zerstört“, sagte die 25 Jahre alte Oberstdorferin am Montagabend: „Ich weiß nicht, was die damit bezwecken wollen.“