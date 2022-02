Biathletinnen peilen im Sprint nächsten Coup an

Angeführt von Olympiasiegerin Denise Herrmann wollen die deutschen Biathletinnen im Sprint die nächste Medaille holen. Neben Herrmann werden auch Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz im Rennen über 7,5 km am Freitag (17.00 Uhr OZ/10.00 MEZ) an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag in Zhangjiakou mit.