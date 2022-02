Biathlon: Acht Deutsche für die Massenstarts qualifiziert

Zuvor stehen für die Skijäger noch die Staffelrennen an. Den Anfang machen die Männer am Dienstag (10.00 Uhr MEZ), am Mittwoch (8.45 Uhr MEZ) gehören die Frauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) zum erweiterten Favoritenkreis. Die bislang einzige deutsche Medaille in Zhangjiakou hatte Herrmann mit Gold im Einzel gewonnen.