Bob: Lochner stark - Friedrich will Training nicht überbewerten

Friedrich ging in allen sechs Trainingsdurchgängen an den Start und fuhr dabei einmal Bestzeit. Am Samstag belegte er in den beiden abschließenden Läufen die Plätze acht und vier. Der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang könnte mit Goldmedaillen im Zweier und Vierer im Yanqing Sliding Centre nach Olympiasiegen mit Ikone Andre Lange gleichziehen.