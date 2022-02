Dreimal in Serie Olympia-Gold: Mayer zieht mit Compagnoni gleich

Mit dem dritten Gold zog Mayer, der am Montag Bronze in der Abfahrt gewonnen hatte, mit Deborah Compagnoni gleich: Die Italienerin ist die einzige Skirennläuferin mit Siegen bei drei Winterspielen nacheinander: Sie gewann 1992 in Albertville den Super-G, 1994 in Lillehammer und 1998 in Nagano jeweils den Riesenslalom.