Mikaela Shiffrin erlebt nächstes Olympia-Drama! Ski-Albtraum geht in Kombination weiter

„Das gibt es wirklich nicht! Ich muss echt sagen: Was ist mit Mikaela Shiffrin los!?“, wunderte sich Felix Neureuther in der ARD: „Es ist unglaublich, wirklich unglaublich. Ich verstehe die Welt gerade nicht mehr und es tut mir auch im Herzen weh.“ (DATEN: Olympia 2022 in Peking im LIVETICKER)