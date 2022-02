Olympia 2022: Evi Sachenbacher-Stehle feiert Gold-Coup von Katharina Hennig und Victoria Carl im Teamsprint

Sachenbacher-Stehle: Ja, definitiv. Aber Olympische Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Ich denke, dass die Silbermedaille in der Staffel zuvor den Mädels sehr geholfen hat. Das, was einem in den meisten Fällen im Weg steht, ist der Kopf und nach dieser Medaille waren sie endlich frei im Kopf. Sie sind losgelöst von jedem Druck gelaufen und das ist manchmal der Schlüssel zum Erfolg. Sie waren auf dem Punkt topfit und mental voll da. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass man in so einem Moment nochmal ganz andere Kräfte freisetzen kann.