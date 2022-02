Olympia: Die Highlights der Winterspiele in Peking

Sonntag, 6. Februar: Für eingefleischte Olympia-Fans heißt es Wecker stellen, die Königsdisziplin steht an! In der Abfahrt, die von der Bedeutung dem 100-Meter-Sprint bei Sommer-Spielen gleichkommt, werden ab 4 Uhr Medaillen verteilt. Mit Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger und Romed Baumann sind vier deutsche Skirennfahrer am Start. Zu den heißen Medaillenanwärtern zählen sie nicht - auch wenn Sander zuletzt noch beim Nachtrennen in Schladming auftrumpfte.