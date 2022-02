Olympia, Eisschnelllauf: Claudia Pechstein wird 50 - verkündet sie bald ihren Rücktritt?

Eine entsprechende Ausbildung an der Kölner Trainerakademie hat Pechstein bereits begonnen. Und ein irgendwann fälliges Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) könnte in den eigenen vier Wänden stattfinden. Denn Lebensgefährte der deutschen Fahnenträgerin in Peking ist DESG-Präsident Matthias Große. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)