Olympia: Olga Fatkulina bricht nach 1000m Eisschnelllauf halb-bewusstlos zusammen

Ein Fakt, der für Fatkulina keine Bedeutung hatte, vielmehr platzte ihr ob der aus ihrer Sicht katastrophalen Umstände in Peking der Kragen. Zwar sei die Stimmung in der Halle ok. Aber sonst sei davon nicht viel zu spüren. „Überall muss man Maske tragen, man kann nichts machen, man erkennt niemanden. Das Essen ist nicht sehr gut. Wir kriegen seit 23 Tagen das Gleiche. Die jungen Leute sind traurig, dabei sollte Olympia eine einzige Feier sein.“