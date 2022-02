Olympia: Tongas Öl-Mann Pita Taufatofua fehlt in Peking

Pita Taufatofua wurde bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro zur Berühmtheit. Nicht wegen seiner herausragenden Leistungen beim Taekwondo, sondern vielmehr wegen seines Erscheinungsbildes. 2018 in Pyeongchang ging er im Skilanglauf an den Start. Es folgte seine dritte Olympia-Teilnahme im Sommer 2021 in Tokio.