Parallel-Riesenslalom: Snowboard Germany hofft auf zwei Medaillen

Ramona Hofmeister (Bischofswiesen), die 2018 in Pyeongchang Dritte wurde, sowie der Weltcupführende Stefan Baumeister (Aising-Pang) haben die besten Chancen auf das Podium. Daneben treten für Team D Carolin Langenhorst, Melanie Hochreiter (beide Bischofswiesen), Yannik Angenend (Lengdorf) und Elias Huber (Schellenberg) in Peking an.