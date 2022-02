Olympia, Eisschnelllauf: Sensation verpasst! Claudia Pechstein Neunte im Massenstart-Finale - Schouten holt Gold

Pechstein hatte bereits nach dem Halbfinale gejubelt, das sie als Siebte beendete und damit ins Finale einzog. Pechstein hatte in der 13. von 16 Runden mutig attackiert und lag zwei Runden an der Spitze. Weiter hinten kam es zum Sturz zweier Läuferinnen, was ihr ebenfalls in die Karten spielte.