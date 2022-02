Quarantäne-Entschädigung: DOSB-Trio bekommt Urlaub geschenkt

Frenzel durfte das Quarantänehotel am Montag nach elf Tagen verlassen, Seegert am vergangenen Freitag nach neun Tagen. Weber wurde schließlich am Dienstag aus der Quarantäne entlassen. Für den 25-Jährigen sind die Spiele dennoch gelaufen, Weber wurde am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt.