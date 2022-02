Rekordtorschützin Poulin führt Kanadas Eishockey-Frauen zu Gold

Das sechste Olympiafinale der beiden dominierenden Teams, die auch 19 von 20 WM-Endspielen gegeneinander bestritten, war das gewohnt hartumkämpfte Duell auf Augenhöhe. Auch wenn die Kanadierinnen nicht nur in der Vorrunde 4:2 gegen den Erzrivalen gewonnen, sondern mit 54 Toren in den sechs Spielen zuvor die Konkurrenz in Grund und Boden geschossen hatten, viermal sogar zweistellig.