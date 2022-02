„Schau in meine Unterhose“: Schlüpfriger Olympia-Zoff um Gold-Läuferin

In der schwedischen Zeitung Expressen hatte der Journalist Tomas Pettersson den Verdacht in den Raum gestellt, dass es bei dem Rennen Manipulationen mit dem verbotenen C8-Wachs als Gleitmittel unter den Skiern gegeben haben könnte - zu Lasten der Schwedinnen, die auf Platz 3 gelandet waren („Warum fühlt es sich an, als wären wir betrogen worden?“).