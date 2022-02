Verletzter Nowak will DEB-Team wieder "auf dem Eis helfen"

Der Olympia-Debütant war bei einem harten Check beim 1:5 im Auftaktspiel gegen Kanada am Kopf getroffen worden. Beim Training am Freitag konnte 31-Jährige noch nicht mitwirken. Die Attacke seines Gegenspielers Eric O'Dell wertete Nowak nicht als unfair: "Die Situation ist einfach verdammt unglücklich gelaufen. Aber so ist Eishockey manchmal. Man passt einen Bruchteil einer Sekunde nicht auf - und da ist es passiert." Er habe sich gefreut, dass O'Dell ihm nach dem Spiel gute Besserung gewünscht habe, "solch faire Gesten sind es, die unseren Sport ausmachen".