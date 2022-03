Team-D-Awards: Stäbler, Loch, Forster, Schulz ausgezeichnet

Stäbler hatte in Tokio Bronze geholt. Der dreimalige Olympiasieger Loch war in Peking ohne Medaille geblieben, hatte sich aber als großer Sportsmann präsentiert. Anna-Lena Forster gewann bei den Winter-Paralympics zweimal Silber, Martin Schulz holte zuvor bei den Para-Sommerspielen wie schon 2016 in Rio Gold.