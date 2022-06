Bogenschießen: Compound soll 2028 olympisch werden

Der Weltverband der Bogenschützen (WA) hat beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) einen Antrag zur Aufnahme des Compoundbogens in das Programm der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles eingereicht. Das gab der Dachverband der Sportschützen am Freitag bekannt. Compound gehört neben dem olympischen Recurve zu den wichtigsten Disziplinen im Bogensport.