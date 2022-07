DOSB schließt Olympia-Bewerbung nicht aus

„Einerseits will man nicht, dass Spiele in Ländern wie China stattfinden, andererseits beschweren wir uns, wenn ein paar Bäume gefällt werden müssen“, hatte Hoeneß am Mittwoch beim Kongress #neuland in Aachen spitz formuliert. Uli Hoeneß nennt Städte im Westen zu zögerlich für Olympia-Bewerbungen. Das führe dazu, dass das IOC die Spiele an bedenkliche Austragungsorte vergebe.