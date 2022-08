München ‚72: ZDF sendet zwei Dokumentationen zum Jahrestag

Am 26. August 1972 waren die Sommerspiele in München eröffnet worden, die zweiten in Deutschland nach den Nazi-Spielen von Berlin 1936. Das ZDF zeichnet die Geschichte nach: von der heiteren Eröffnungsfeier bis zur Trauer nach dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft am 5. September. Polus geht dabei auch der Frage nach, "welche Voraussetzungen erfüllt sein müssten, damit so ein Fest des Sports wieder in Deutschland stattfinden" kann.