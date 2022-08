Boxen: Europameister Nelvie Tiafack sorgt sich um Zukunft und Olympia-Start

Eine klare Meinung hat der 23-Jährige auch zur Entscheidung des IOC, dem Weltboxverband IBA wie schon in Tokio die Leitung für die Sommerspiele 2024 zu entziehen - aufgrund besorgniserregender Probleme in der Führungsstruktur sowie im Kampfrichter- und Wertungssystem der IBA. "Im Endeffekt trifft es immer die Falschen", kritisiert Tiafack: "Wir sind die Athleten, wir können nichts dafür, was die da oben machen."