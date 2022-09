Ankie Spitzer: Geheimhaltungsverpflichtung über Entschädigung

Diese Zahl könne sie nicht bestätigen, so Spitzer: "Die Deutschen wollen nicht, dass die Summe bekannt wird. Ich kann sagen, es ist eine angemessene Summe." Dass es mit der Entschädigung endlich geklappt habe, sei vor allem dem Einsatz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog zu verdanken. Die beiden hätten in den vergangenen Tagen fast täglich miteinander gesprochen, um vor dem Gedenktag und der offiziellen Trauerfeier am 5. September zu einer Einigung zu gelangen.