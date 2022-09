Olympia: 50 Jahre Olympia-Attentat in München

Und dann? Abbruch oder Fortsetzung? „The games must go on“ - der umstrittene und unzählige Male diskutierte Satz des scheidenden IOC-Präsidenten Brundage findet Eingang in die Sportgeschichte. Groteske Ironie des Schicksals: Die Schlussfeier findet am 11. September 1972 statt - auf den Tag genau 29 Jahre vor dem Einschlag zweier vollbesetzter Passagierflugzeuge in die Türme des New Yorker World Trade Centers.