US-Schwimmstar Spitz zu München '72: "Ich war kein Rabbiner"

Als jüdischer Sportler, so Spitz, sei er in der Folge selbst in die Rolle eines Sprechers gedrängt worden, auf die er als 22-Jähriger nicht vorbereitet gewesen sei. "Ich war kein Rabbiner", sagte Spitz, der unter Schutzmaßnahmen aus dem Olympischen Dorf eskortiert und nach London ausgeflogen worden war. Er habe kein Expertenwissen für die Komplexität der Fragen besessen: "Ich habe das Beste getan, was ich zu dieser Zeit tun konnte."