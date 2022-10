DOSB und Schimmelpfennig trennen sich vorzeitig

Schimmelpfennig war im März 2015 vom Deutschen Tischtennis-Bund zum DOSB gewechselt. Sein langjähriger Weggefährte Thomas Weikert hatte sich bei ihm "für die hervorragende Arbeit, die er in den vergangenen sieben Jahren für den DOSB und den Leistungssport in Deutschland geleistet hat", bedankt. Der Präsident betonte jedoch, "dass es angesichts der zahlreichen Herausforderungen, vor denen der Leistungssport in Deutschland aktuell steht, wichtig ist, eine personelle Veränderung in der Führung vorzunehmen".