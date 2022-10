IOC-Flüchtlingsteam bekommt Prinzessin-von-Asturien-Preis

"Die Olympic Refugee Foundation und das Flüchtlingsteam erinnern uns daran, dass Sport, Wettkämpfe im Hochleistungssport und die Olympische Bewegung auch dazu dienen, an die harte Realität, in der so viele Menschen auf der Welt leben, zu erinnern, sie zu reflektieren und ? soweit wie möglich ? zu lindern", sagte Spaniens König Felipe IV.