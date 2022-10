IOC zu Winterspielen: "Nachhaltigkeit eine tragende Säule"

Bei der umstrittenen Vergabe der Asien-Winterspiele 2029 an Saudi-Arabien wurde das Internationale Olympische Komitee (IOC) "nicht konsultiert und war nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden". Das teilte ein IOC-Sprecher auf SID-Anfrage mit. Das asiatische Olympia-Komitee (OCA) hatte der in der Bauphase befindlichen Planstadt "Neom" am Dienstag den Zuschlag gegeben.